Первые результаты производительности Nvidia в DirectX 12 с новым драйвером

Nvidia обещала новый драйвер, с улучшенной поддержкой DX12 игр, в которых производительность в среднем должна была подняться на 16%, и вплоть до 33% в Rise of the Tomb Raider.

Драйвер GeForce 378.78 уже доступен и на Guru3D провели быстрое сравнение восьми DX12 игр со старым и новым драйвером.

Методику тестирования для получения обещанных 16% прироста Nvidia не раскрывает. В Guru3D тестирование проводили на GTX 1080 с 8-ядерным процессором 5960X (4.3 ГГц) в разрешении 2560×1440.

Единственное значимое различие можно заметить только в Hitman (13%). Небольшой прирост (3%-4%) наблюдается также в Ashes of the Singularity и The Division. А вот в том же Rise of the Tomb Raider, где обещали 33%, результаты находятся в пределах погрешности (1 fps).

В 3DMark Time Spy, использующем DX12, разница в результатах также едва превышает погрешность измерения.