Первым украинским сериалом в Netflix стал детектив «Нюхач» Артёма Литвиненко, снятый FILM.UA

В каталоге стримингового сервиса Netflix появился первый украинский сериал – детектив Нюхач Артёма Литвиненко, снятый кинокомпанией FILM.UA. Сериал был добавлен в библиотеку Netflix два дня назад, 1 мая. Кстати, там он называется The Sniffer.

«Два дня назад Нюхач добавлен в библиотеку Netflix, став первым украинским сериалом, размещенным на платформе. Это предмет огромной гордости для всего телепроизводства в Украине! Верим, что со временем национальный контент на платформах такого уровня станет обычным явлением», – прокомментировал дебют Нюхача на Netflix менеджер Film.UA Distribution по международным продажам Евгений Драчев.

Сейчас два сезона Нюхача (16 серий) доступны для просмотр с английскими или финскими субтитрами.

Источник: nv.ua