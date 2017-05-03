Первым украинским сериалом в Netflix стал детектив «Нюхач» Артёма Литвиненко, снятый FILM.UA

Первым украинским сериалом в Netflix стал детектив «Нюхач» Артёма Литвиненко, снятый FILM.UA

В каталоге стримингового сервиса Netflix появился первый украинский сериал – детектив Нюхач Артёма Литвиненко, снятый кинокомпанией FILM.UA. Сериал был добавлен в библиотеку Netflix два дня назад, 1 мая. Кстати, там он называется The Sniffer.

«Два дня назад Нюхач добавлен в библиотеку Netflix, став первым украинским сериалом, размещенным на платформе. Это предмет огромной гордости для всего телепроизводства в Украине! Верим, что со временем национальный контент на платформах такого уровня станет обычным явлением», – прокомментировал дебют Нюхача на Netflix менеджер Film.UA Distribution по международным продажам Евгений Драчев.

Сейчас два сезона Нюхача (16 серий) доступны для просмотр с английскими или финскими субтитрами.

Источник: nv.ua

 

  • Премьера сериала состоялась 11 ноября 2013 года на украинском телеканале ICTV.
  • 5 октября 2015 года вышел второй сезон «Нюхача».
  • 17 августа 2016 года стартовали съёмки третьего 8-серийного сезона, он должен выйти в этом году.
  • Сам сериал, повествующий о внештатном эксперте Специального бюро расследований (СБР) с сверхчувствительным обонянием, которое позволяет ему раскрывать всевозможные преступления, получил всеобщее признание и был отмечен несколькими наградами.
  • В 2014 году сериал был продан для адаптации французскому телеканалу TF1, а в 2015 году права на адаптацию приобрел японский телеканал NHK
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