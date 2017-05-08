Первый официальный трейлер фильма «Бегущий по лезвию 2049» / Blade Runner 2049 с Райаном Гослингом и Харрисоном Фордом

После короткого тизер-трейлера, в котором практически ничего не происходило, компания Warner Bros. Pictures наконец опубликовала первый полноценный трейлер фантастического фильма «Бегущий по лезвию 2049» / Blade Runner 2049, который является прямым продолжением легендарного «Бегущего по лезвию» 1982 года.

Действие новой картины происходит спустя 30 лет после событий первого фильма. Новый «бегущий по лезвию» — Офицер К, роль которого сыграет Райан Гослинг, находит нечто, способное ввергнуть в хаос остатки общества будущего. Расследование приводит его к бывшему «бегущему» Рику Декарду, пропавшему те же 30 лет назад. Интересно, что роль Декарда исполнит Харрисон Форд, который, собственно, и играл молодого Рика в первой части фильма.





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Кроме двух вышеперечисленных актеров в Blade Runner 2049 сыграют Джаред Лето, Робин Райт, Ана де Армас и другие. Режиссером выступит Дени Вильнев («Прибытие», «Убийца» и «Враг»), а исполнительным продюсером станет Ридли Скотт, снявший в 1982 году оригинальный фильм «Бегущий по лезвию» по мотивам романа Филипа Дика «Мечтают ли андроиды об электроовцах?».

В кинотеатрах картина «Бегущий по лезвию 2049» / Blade Runner 2049 появится 5 октября 2017 года.

Источник: Warner Bros. Pictures