Первый спин-офф франшизы «Трансформеры» о Бамблби снимет режиссер мультфильма «Кубо. Легенда о самурае», премьера назначена на 21 декабря 2018 года

Фанаты франшизы «Трансформеры» наверняка уже в курсе, что ее создатели решили вернуться к истокам и посвятить новую часть приключений гигантских роботов малышу Бамблби (Bumblebee). Если быть точнее, то первый спин-офф франшизы вернет нас в 1987 год, где главный герой предстанет перед зрителями в каноничной форме Volkswagen Beetle (а не Chevrolet Camaro, как в фильмах Майкла Бэя).

На этой неделе в сети появилось сразу несколько интересных новостей по поводу данного фильма, которыми мы и спешим поделиться с вами. Во-первых, студия Paramount решила сместить премьеру картины на 21 декабря 2018 года, тогда как ранее предполагалось, что фильм появится в кинотеатрах 8 июня того же года.

One of the most exciting projects I’ve been fortunate to be a part of. Thrilled to join the #Transformers franchise! https://t.co/hdMUxuMcyA — John Cena (@JohnCena) 31 июля 2017 г.

Во-вторых, к актерскому составу спин-оффа подключился весьма популярный у американской молодежи рестлер Джон Сина (John Cena). Он составит компанию уже подтвержденным Хорхе Лендеборгу мл. (Jorge Lendeborg Jr.), который засветился в последнем Человеке-пауке, Хейли Стейнфилд (Hailee Steinfeld), известной по «Игре Эндера» и «Идеальному голосу 2-3», а также звезде сериала «Блудливая Калифорния» Памеле Эдлон (Pamela Adlon).

Режиссером картины выступит художник-мультипликатор Трэвис Найт (Travis Knight), ответственный за мультфильмы «Коралина в Стране Кошмаров», «ПараНорман» и «Семейка монстров». Для Найта фильм о Трансформерах станет режиссерским дебютом в полнометражном кино, до этого он только раз занимал режиссерское кресло в мультипликационной ленте «Кубо. Легенда о самурае».

Продюссер Лоренцо ди Бонавентура намекнул, что несмотря на идиллическое начало, раскрывающее любовную линию между героями Стейнфилд и Лендеборга, фильм не обойдется без злых Десептиконов и Оптимуса с командой поддержки.

Также отметим, что это будет первый фильм франшизы, в котором не будет задействован снявший все предыдущие части Майкл Бей. Напомним, что его последнее творение «Трансформеры: Последний рыцарь» показало худший результат сборов в первый уикэнд проката в США среди всех пяти фильмов франшизы.

Источник: Entertainment Weekly