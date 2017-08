Первый спин-офф франшизы «Трансформеры» о Бамблби снимет режиссер мультфильма «Кубо. Легенда о самурае», премьера назначена на 21 декабря 2018 года

Фанаты франшизы «Трансформеры» наверняка уже в курсе, что ее создатели решили вернуться к истокам и посвятить новую часть приключений гигантских роботов малышу Бамблби (Bumblebee). Если быть точнее, то первый спин-офф франшизы вернет нас в 1987 год, где главный герой предстанет перед зрителями в каноничной форме Volkswagen Beetle (а не Chevrolet Camaro, как в фильмах Майкла Бэя).

На этой неделе в сети появилось сразу несколько интересных новостей по поводу данного фильма, которыми мы и спешим поделиться с вами. Во-первых, студия Paramount решила сместить премьеру картины на 21 декабря 2018 года, тогда как ранее предполагалось, что фильм появится в кинотеатрах 8 июня того же года.

