Первый трейлер экранизации фантастического романа «Аннигиляция» с Натали Портман в главной роли

Сегодня киностудия Paramount Pictures опубликовала первый тизер-трейлер экранизации фантастического романа Джеффа Вандермеера «Аннигиляция». Фильм примечателен тем, что снял его Алекс Гарленд — режиссер «Дредда» (2012) и «Ex Machina» (2015), а в главную роль сыграла Натали Портман, которая успела отметиться сразу в нескольких фантастических фильмах, включая «первую» трилогию Star Wars и Тор от Marvel.

Судя по первому видеотизеру, стилистика фильма напоминает причудливую смесь «Аватара» со «Сталкером», с уклоном в более мрачный мир последнего. По сюжету биолог Натали Портман возглавляет экспедицию, которая направляется на поиски мужа главы миссии, пропавшего в загадочной «Зоне Икс». Данная зона возникла на южном побережье США после того, как ее отгородил от остального мира загадочный инопланетный барьер. Все побывавшие за ним отмечают, что внутри очень тихо и спокойно, но далеко не всем удается вернуться обратно.

Напомним, что роман «Аннигиляция» (Annihilation) является первой частью трилогии «Южный предел», далее следуют книги «Власть» (Authority) и «Принятие» (Acceptance). Премьера первого фильма состоится 22 февраля 2018 года, а решение об экранизации двух оставшихся книг будет принято по результатам проката первой части.

Источник: Paramount Pictures