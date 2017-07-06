Первый трейлер фантастического фильма-катастрофы «Геошторм» / Geostorm

После тизера, демонстрирующего эпические сцены разрушений, в сети появился первый полноценный трейлер фантастического фильма-катастрофы «Геошторм» / Geostorm с Джерардом Батлером, Джимом Стерджессом и Энди Гарсией в главных ролях. Судя по ролику, нас ожидает смесь «2012», «Послезавтра», «Разлома Сан-Андреас» и даже «Армагеддона» и «Падения Олимпа», так как сюжет будет развиваться в том числе в космосе и будет связан с покушением на президента США.

Итак, в недалеком будущем человечество настолько утомило матушку-природу, что она ответила существенным ухудшением климата, угрожающим существованию всего живого на Земле. Вместо того, чтобы снизить вредное влияние на экосферу, крупнейшие страны разработали технологию для коррекции погоды при помощи глобальной сети спутников.

Как это водится, после эйфории первых лет нормальной работы система дает сбой, а починить ее могут только разработчики — Джерард Батлер и Джим Стерджесс — которые поссорились и не общаются друг с другом. Энди Гарсия играет роль президента США, который каким-то образом замешан во всем этом.

Режиссером и сценаристом картины «Геошторм» / Geostorm выступил Дин Девлин, премьера назначена на 19 октября 2017 года.

Источник: Warner Bros.