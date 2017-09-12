Первый трейлер фантастической комедии «Уменьшение» / Downsizing с Мэттом Дэймоном и Кристофом Вальцем

Студия Paramount Pictures выложила первый трейлер фантастической комедии «Уменьшение» / Downsizing, главные роли в которой исполнили Мэтт Дэймон, Кристен Уиг, Алек Болдуин, Кристоф Вальц, Джейсон Судейкис и Нил Патрик Харрис. Режиссером и сценаристом выступил Александр Пэйн, дважды отмеченный статуэткой Оскар за лучший адаптированный сценарий фильмов «На обочине» (2014) и «Потомки» (2011).

По сюжету картины в ближайшем будущем Земля сталкивается с кризисом перенаселения, в ответ на что ученые разрабатывают радикальный метод для решения проблемы, связанный с уменьшением роста людей до нескольких сантиметров. Супружеская пара (Мэтт Дэймон и Кристен Уиг) решается на рискованный эксперимент, однако когда муж уже прошел процедуру, жена в последний момент начинает сомневаться…

Автор и режиссер Александр Пэйн известен своим черным юмором и сатирическим отношением к прорабатываемому материалу, так что нас может ожидать действительно интересное зрелище. Отметим, что прокат картины «Уменьшение» / Downsizing стартует в Украине 11 января 2018 года.

Источник: Paramount