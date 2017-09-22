Первый трейлер фильма ужасов «1922», снятого Netflix по одноименной повести Стивена Кинга

Текущий год не может не радовать обилием экранизаций произведений «короля ужасов» Стивена Кинга. «Темная башня», «Оно», «Игра Джералда», а сегодня Netflix опубликовал первый трейлер фильма «1922», премьера которого состоится 20 октября 2017 года.

Фильм основан на одноименной повести «1922 год», которая является частью выпущенного в 2010 году сборника «Тьма, — и больше ничего» (Full Dark, No Stars). Повествование начинается с признания главного героя Джеймса в том, что он убил свою жену Арлетт из-за спора о земельном участке и сбросил ее тело в колодец. После этого его начинают преследовать крысы и заметно изменившаяся жена, что в свою очередь приводит к целой цепочке убийств и других ужасных событий.

Главные роли исполнили Томас Джейн (Ловец снов, Мгла, Каратель) и Молли Паркер (Карточный домик), а режиссером и автором сценария выступил Зак Хилдитч, известный по фантастической драме «Последние часы» / These Final Hours (2013). Увидеть фильм можно будет через месяц на сервисе Netflix.

P.S. Кстати, вышеупомянутую «Игру Джералда» тоже снял Netflix, посмотреть ее можно будет уже через неделю, 29 сентября 2017 года.

Источник: Netflix