Первый трейлер фильма-перезапуска серии Tomb Raider с Алисией Викандер в роли Лары Крофт

Киностудия Warner Bros. опубликовала первый трейлер нового фильма о приключениях «расхитительницы гробниц» Лары Крофт, главную роль в котором исполнила Алисия Викандер. Премьера картины состоится следующей весной, 15 марта 2018 года.

По сюжету нового фильма Лара Крофт — 21-летняя девушка без определенной цели в жизни, которая спустя рукава учится в колледже и еле зарабатывает на съемную квартиру, подрабатывая мотокурьером. Ее отец пропал, когда Лара была еще подростком, но спустя 7 лет после этого она все же решает разгадать загадку его исчезновения, отправившись на таинственный остров вблизи берегов Японии. Именно там ей предстоит столкнуться с тем, что не только не убьет ее, но сделает сильнее и позволит заслужить то самое легендарное имя Tomb Rider.

Отметим, что помимо Алисии Викандер, хорошо знакомой любителям фантастики по роли андроида Авы в фильме «Ex Machina» (она также отметилась в «Джейсоне Борне», «Агентах А.Н.К.Л.», «Девушке из Дании»), фильм не может похвастать достаточно известным актерским составом. Можно упомянуть разве что вечного актера второго плана Уолтона Гоггинса, тогда как имена Дэниела Ву, Доминика Уэста и Ханны Джон-Кеймен вряд ли о чем-то скажут обычному зрителю. Срежиссирует ленту Роар Утхауг, а сценарий напишет Женева Робертсон-Дуорет по мотивам перезапуска игровой серии Tomb Raider от 2013 года.

Напомним, что до этого вышло два фильма серии Tomb Raider — «Лара Крофт: Расхитительница гробниц» (2001 год) и «Лара Крофт: Расхитительница гробниц. Колыбель жизни» (2003 год), главную роль в которых сыграла Анджелина Джоли.

Источник: Warner Bros.