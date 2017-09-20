Первый трейлер сериала «Каратель» / The Punisher от Marvel и Netflix

Сервис Netflix опубликовал первый трейлер будущего сериала «Каратель» / The Punisher, созданного совместно с Marvel Studios. Это уже шестая по счету совместная работа компаний над киновселенной после «Сорвиголовы», «Джессики Джонс», «Люка Кейдж», «Железного кулака» и «Защитников».

По сюжету главный герой Фрэнк Касл чрезвычайно жестоко (рейтинг 16+) мстит мафии за убитую семью, за что и получает свою кличку Каратель. Интересно, что этот герой уже появлялся во втором сезоне сериала «Сорвиголова», причем играл его там тот же актер — ставший известным благодаря «Ходячим мертвецам» Джон Бернтал.

Шоураннером проекта выступил Стив Лайтфут, ранее работавший над сериалами «Нарко», «Ганнибал», «Перевозчик». В актерском составе также появятся Эбон Мосс-Бакрак, Бен Барнс, Дебора Энн Уолл и другие, а премьера Marvel’s The Punisher должна состояться до конца текущего года.

Источник: Netflix