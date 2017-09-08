Первый трейлер «Война токов» / The Current War с Камбербэтчем — исторической драмы о противостоянии Эдисона, Вестингауза и Теслы

В сети появился первый трейлер историко-биографического фильма «Война токов» / The Current War с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли. По одному лишь названию уже можно понять, что фильм расскажет о противостоянии выдающихся американских изобретателей Томаса Эдисона, Джорджа Вестингауза и Никола Теслы.

Эдисон был убежден, что будущее за постоянным током, а Вестингауз и Тесла выступали за распространение переменного тока. Эта «война», продолжавшаяся свыше ста лет, закончилась в конце ноября 2007 года окончательным переходом Нью-Йорка с постоянного тока на переменный.

Главную роль, как уже было упомянуто, играет известный британский актер Бенедикт Камбербэтч, которого многие знают по главной ролик в британском сериале «Шерлок». В «Войне токов» Камбербэтч играет Томаса Эдисона. Роль его оппонента – Джорджа Вестингауза – досталась Майклу Шэннону («Под покровом ночи»). Роль Никола Теслы исполнил Николас Холт («Люди Икс. Первый класс»). Также в фильме снялись Том Холланд («Человек паук. Возвращение домой») и Кэтрин Уотерстон («Стив Джобс» и «Чужой: Завет»).

Режиссер фильма — Альфонсо Гомес-Рехон («Я, Эрл и умирающая девушка»), продюсер — Тимур Бекмамбетов.

Премьера «Войны токов» состоится 9 сентября 2017 года на Международном кинофестивале в Торонто. В украинский прокат картина выйдет 21 декабря.

Источник: The Verge