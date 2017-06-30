Первый в мире Bluetooth-спиннер BlueSpin с датчиками прикосновения и вращения, а также социальными функциями готовится выйти на Indiegogo по цене $49

Любой гаджет становится лучше, если добавить в него Bluetooth. По всей видимости именно этой мыслью руководствовались создатели BlueSpin — первого в мире Bluetooth-спиннера, который вскоре начнет собирать средства на краудфандинговой платформе Indiegogo.

На самом деле BlueSpin — это не просто игрушка, как может показаться на первый взгляд. Кроме Bluetooth этот спиннер может похвастать активной подсветкой, сенсорными датчиками, которые распознают прикосновения, а также магнитным датчиком положения, с помощью которых определяется скорость и количество вращений. Полученные данные обрабатываются встроенным процессором и только затем передаются с помощью Bluetooth-модуля фирменному мобильному приложению.

Софт BlueSpin способен не просто показать ту же скорость вращения, но и добавит бонусные очки за выполненные трюки, но самое главное — позволит соревноваться с такими же фанатами спиннеров по всему миру. В приложении можно будет добавлять друзей, вызывать их на поединки, общаться в чатах и искать их по соседству с помощью карты (кстати, та же карта может показать место, где вы случайно оставили свой недешевый спиннер).

Кампания по сбору средств на BlueSpin официально еще не запущена (старт должен произойти в июле, целевая планка на Indiegogo — $20 тыс.), однако авторы уже озвучили ориентировочную стоимость спиннера — $49 ($89 за пару или $439 за десять спиннеров) и сроки поставки — сентябрь 2017 года.

Напомним, что недавно виртуальный спиннер появился в поисковике Google.

Источник: Indiegogo