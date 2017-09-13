Пэтти Дженкинс станет соавтором сценария, режиссером и продюсером «Wonder Woman 2» за рекордные для женщины $8 млн

Кассовый успех супергеройского фильма Wonder Woman / «Чудо-женщина» не только гарантировал появление сиквела, но и позволил его режиссеру Пэтти Дженкинс провести переговоры со студией Warner Bros с позиции силы. Переговоры затянулись, но в итоге «самый кассовый режиссер-женщина» получила все, что хотела — творческую свободу и высокий гонорар.

В данный момент Пэтти Дженкинс работает над сценарием Wonder Woman 2 совместно с известным автором комиксов Джеффом Джонсом, который на данный момент является руководителем DC Films и президентом DC Entertainment. Факт совместной работы практически гарантирует, что Пэтти сможет привнести свое видение проекта на самой ранней стадии, что избавит ее от будущих проблем во время съемок.

Помимо соавтора сценария и режиссера, Пэтти Дженкинс также выступит продюсером фильма, что опять же, дает ей практически неограниченную власть над проектом. Если вам кажется, что это слишком, то напомним, что первый режиссер «Чудо-женщины» покинул проект из-за пресловутых творческих разногласий, а это была весьма опытная Мишель Макларен, поработавшая в таких известных сериалах, как «Во все тяжкие», «Ходячие мертвецы», «Игра престолов», «Мир Дикого запада» и других.

По данным издания Variety, за свои труды Пэтти Дженкинс получит порядка $8 млн плюс процент от кассовых сборов, что делает ее не только самой кассовой, но и самой высокооплачиваемой женщиной-режиссером. Отметим, что на данный момент «Чудо-женщина» собрала $410 млн только в США, а с учетом общемировых сборов выручка составляет $816 млн, что весьма неплохо для картины с бюджетом $150 млн.

Посмотреть, получится ли у Пэтти повторить или даже превзойти успех первой части Wonder Woman можно будет 13 декабря 2019 года, когда состоится премьера сиквела.

Источник: Variety