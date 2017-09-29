Placer — «Uber для очередей»

Как сообщается, приложение было запущено в июне и пока работает только в Нью-Йорке. Оно позволяет тем, кто не хочет стоять в очереди, найти тех, у кого есть на это время — и желание заработать.

По мнению журналистов, появление Placer именно в Нью-Йорке вполне ожидаемо. Нью-Йорк, говорят они, — это город, в котором люди очень привыкли к комфорту. Здесь принято передавать самые разные рутинные дела людям, которые готовы выполнить их за вознаграждение. Тут можно сходить в магазин за кого-то, отнести вещи в прачечную и так далее. Теперь тренд дошел и до очередей.

Житель Бронкса Селим Нурмухаммедов утверждает, что успел уже несколько раз подзаработать, выстаивая в очереди для других. Последний раз это было в модной кондитерской, тогда в очереди он простоял ровно час. Сам он говорит, что никогда бы не встал в такую огромную очередь ради кекса.

«Простоять час в очереди ради десерта — это просто смешно», — отмечает Нурмухаммедов.

Но, если за это платят, и на это есть спрос, то почему бы и нет. Сегодня люди стараются заработать на всем подряд. Тем более, что речь идет об очень несложном дополнительном заработке: час стоишь в очереди, переписываешься в соцсетях, а после забираешь заслуженное вознаграждение.

Система работает просто. После установки приложения и выбора роли она автоматически распределяет задания. После размещения предложения на новую очередь, людям, что находятся ближе всего, приходят оповещения. Они должны либо назвать время, за которое приступят к заданию, либо отказаться. Если заменитель принял задание, то впоследствии он должен написать за определенный промежуток времени до того, как его очередь подойдет, подождать заказчика и получить обещанную сумму денег.

По словам тех, кто регулярно подрабатывает таким образом, за одну большую очередь можно заработать в среднем $45, и, вполне вероятно, в дальнейшем ставки продолжат расти.

Как сообщается, на сегодняшний день приложение загрузили около 1800 человек. Из них 366 уже отработали не менее раза заменителем в очереди.

Счастливые пользователи рассказывают, что, благодаря приложению, пока их очередь подходит, они могут спокойно посидеть в соседнем кафе, поехать по делам или просто поспать.