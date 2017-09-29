Placer — «Uber для очередей»
В Нью-Йорке очень много модных мест, в которые хочет попасть гораздо большее количество человек, чем они могут вместить. В результате, это приводит к образованию огромных очередей, выстоять в которых — задача не из легких.
Эту насущную проблему косвенно вызвались решить разработчики приложения Placer, при помощи которого можно попросить незнакомца отстоять в очереди за вас.
Как сообщается, приложение было запущено в июне и пока работает только в Нью-Йорке. Оно позволяет тем, кто не хочет стоять в очереди, найти тех, у кого есть на это время — и желание заработать.
По мнению журналистов, появление Placer именно в Нью-Йорке вполне ожидаемо. Нью-Йорк, говорят они, — это город, в котором люди очень привыкли к комфорту. Здесь принято передавать самые разные рутинные дела людям, которые готовы выполнить их за вознаграждение. Тут можно сходить в магазин за кого-то, отнести вещи в прачечную и так далее. Теперь тренд дошел и до очередей.
Житель Бронкса Селим Нурмухаммедов утверждает, что успел уже несколько раз подзаработать, выстаивая в очереди для других. Последний раз это было в модной кондитерской, тогда в очереди он простоял ровно час. Сам он говорит, что никогда бы не встал в такую огромную очередь ради кекса.
«Простоять час в очереди ради десерта — это просто смешно», — отмечает Нурмухаммедов.
Но, если за это платят, и на это есть спрос, то почему бы и нет. Сегодня люди стараются заработать на всем подряд. Тем более, что речь идет об очень несложном дополнительном заработке: час стоишь в очереди, переписываешься в соцсетях, а после забираешь заслуженное вознаграждение.
Система работает просто. После установки приложения и выбора роли она автоматически распределяет задания. После размещения предложения на новую очередь, людям, что находятся ближе всего, приходят оповещения. Они должны либо назвать время, за которое приступят к заданию, либо отказаться. Если заменитель принял задание, то впоследствии он должен написать за определенный промежуток времени до того, как его очередь подойдет, подождать заказчика и получить обещанную сумму денег.
По словам тех, кто регулярно подрабатывает таким образом, за одну большую очередь можно заработать в среднем $45, и, вполне вероятно, в дальнейшем ставки продолжат расти.
Как сообщается, на сегодняшний день приложение загрузили около 1800 человек. Из них 366 уже отработали не менее раза заменителем в очереди.
Счастливые пользователи рассказывают, что, благодаря приложению, пока их очередь подходит, они могут спокойно посидеть в соседнем кафе, поехать по делам или просто поспать.
По словам разработчиков, количество очередей в Нью-Йорке сегодня велико — и это не только билеты на Бродвей или в популярные музеи, но и банки, различные государственные учреждения — так что они ожидают, что их идея всегда будет пользоваться спросом. Хотя на данный момент, согласно отзывам желающих подзаработать, предложений о заработке пока что не так уж и много.
В дальнейшем разработчики намерены добавить возможность приобретения заменителем в очереди того, ради чего он в ней стоит, и передачи товара заказчику. Таким образом предполагается полностью упростить жизнь тех, кто платит.
Источники: hightech.fm, NYpost