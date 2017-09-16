PlayerUnknown’s Battlegrounds собрал 1,35 млн одновременно играющих, побив предыдущий рекорд Dota 2, а Steam впервые преодолел отметку 15 млн онлайн-игроков

То, что не удалось сделать PlayerUnknown’s Battlegrounds на прошлой неделе, он сделал сегодня — число одновременно играющих в этот онлайн-шутер составило 1,349,584 игроков, благодаря чему игра превзошла абсолютный рекорд, который до этого принадлежал Dota 2 и составлял 1,291,328 игроков. Кстати, подобный результат помог Steam преодолеть общую планку 15 млн пользователей в сети (15,086,549), что также является рекордом для данного сервиса.

Для справки, максимальный результат для Dota 2 сегодня составил 784,336 игроков, на третьем месте расположился Counter-Strike: Global Offensive с показателем 632,880 игроков, а на четвертом месте с огромным отрывом — всего 82,137 игроков — Grand Theft Auto V.

Напомним, что для того, чтобы преодолеть планку в 10 млн проданных копий игре PlayerUnknown’s Battlegrounds понадобилось только пять с половиной месяцев, а отметку в 1 млн игроков в онлайне она впервые преодолела всего неделю назад. Игре меньше года, она была выпущена на Steam по программе раннего доступа 23 марта 2017 года, а ее выход в полноценный релиз должен состояться до конца текущего года.

Источник: Steam