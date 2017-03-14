«Плохой Джеймс Бонд»: The New York Times составило досье на самого разыскиваемого в мире русского хакера Богачева

Знакомьтесь, кто еще не знает, а кто знает, просто оцените фотографии – это российский хакер Богачев Евгений Михайлович, которого уже несколько лет разыскивают спецслужбы США, готовые заплатить щедрое вознаграждение в размере $3 млн за любую ценную информацию, которая приведет к его поимке. Евгений любит машины и водные прогулки на катере. Еще он любит деньги и занимается воровством персональных данных. Собственно, спецслужбы США разыскивают Богачева как раз за кражу финансовых активов и персональной информации.

На днях самая авторитетная газета США The New York Times составила свое досье на хакера Богачева, 33-летнего гражданина РФ, который живет в Анапе, небольшом курортном городе в юго-западной части Краснодарского края России, на берегу Черного моря.

Согласно профилю Богачева на странице наиболее разыскиваемых ФБР преступников, Доктор Зло из Анапы известен своим пристрастием к прогулкам вдоль Черного моря и владеет собственной яхтой. А когда Богачев не катается на своей яхте, он распространяет вредоносное ПО и взламывает компьютеры по всему миру. По информации NYT, Богачев работает в тесном сотрудничестве с российскими спецслужбами, которые собирали интересующие их данные с компьютеров, взломанных первым.

Спецслужбы США обвиняют Евгения Богачева в организации преступной кибергруппы, которая с 2011 года похитила более $100 млн у компаний и частных лиц. ФБР считают, что Евгений Михайлович Богачев является создателем и администратором сети зараженных компьютеров GameOver Zeus, состоявшей из сотни тысяч компьютеров по всему миру. Российскому хакеру предъявлено обвинение по 14 статьям, в том числе заговор, взлом компьютеров, мошенничество, мошенничество в банковских учреждениях и отмывание денег.

По информации издания, Богачев держит «коллекцию роскошных автомобилей», но при этом предпочитает ездить на своем Jeep Grand Cherokee. В составленном журналистами газеты досье говорится, что одно время у Богачева было две виллы во Франции и целый автопарк автомобилей, припаркованных в разных точках по всей Европе, так что во время путешествий он всегда располагал автомобилем. Предполагается, что у Богачева есть три российских паспорта на разные имена, которыми он пользуется при пересечении границ государств.

И хотя информации на Богачева и доказательств его причастности к различным злодеяниям в цифровом мире у американских правоохранителей предостаточно, задержать хакера, известного также под никами Lucky12345, slavik и Polligsoon, они не могут. Договора об экстрадиции между США и Россией нет, так что находясь в России Богачев может и дальше спокойно жить своей жизнью плохого Джемса Бонда и, предположительно, помогать российским спецслужбам следить за неизвестным числом людей по всему миру.

Источник: New York Times и gizmodo