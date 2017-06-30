Подкаст TBBT: Николай Асмоловский, инженер компании Space Structures о том, как рассчитываются нагрузки при разработке спутников

В партнёрстве с «Бородокаст» мы начинаем публикацию подкастов The Big Beard Theory, посвящённых науке и технологиям. В гостях этого выпуска Николай Асмоловский, инженер компании Space Structures, который рассказывает о том, как рассчитываются нагрузки при разработке спутников.

Темы выпуска:

[00:00:33] ⋅⋅⋅ Приветствие.

[00:01:01] ⋅⋅⋅ Чем занимается компания Space Structures.

[00:02:37] ⋅⋅⋅ Как начинаются проекты.

[00:04:13] ⋅⋅⋅ Кто и зачем приходит в роли заказчиков в Space Structures.

[00:07:19] ⋅⋅⋅ Как небольшой частной компании выйти на рынок.

[00:10:19] ⋅⋅⋅ Насыщенность космического рынка небольшими компаниями.

[00:13:59] ⋅⋅⋅ Как Space Structures разрабатывала спутник SGEO.

[00:18:24] ⋅⋅⋅ Какие нагрузки рассчитываются для типичного проекта.

[00:21:06] ⋅⋅⋅ Насколько Space Structures может влиять на конечный продукт.

[00:22:11] ⋅⋅⋅ Ответственность консультирующей компании за риски.

[00:23:51] ⋅⋅⋅ Кубсаты — мейнстрим спутники современности.

[00:31:22] ⋅⋅⋅ Расчет нагрузок для измерительных инструментов.

[00:33:01] ⋅⋅⋅ Где брать начальные данные по нагрузкам в неизведанной среде.

[00:35:20] ⋅⋅⋅ Запасы прочности в космической индустрии.

[00:38:55] ⋅⋅⋅ Софт для обсчета болтов в космосе.

[00:40:45] ⋅⋅⋅ Какой софт используется для расчетов.

[00:42:16] ⋅⋅⋅ Прощание.