Подкаст The Big Beard Theory 120: Много запусков SpaceX, азиатская лунная гонка и истощающиеся запасы гелия на Земле
На Земле заканчиваются известные нам запасы гелия. В этом выпуске вы узнаете, как это может сказаться на космосе, науке и других отраслях нашей жизни.
Темы выпуска:
[00:00:33] ⋅⋅⋅ Приветствие.
[00:02:21] ⋅⋅⋅ SpaceX совершила три успешных запуска за две недели.
[00:05:19] ⋅⋅⋅ DART — миссия NASA по перенаправлению астероида.
[00:07:18] ⋅⋅⋅ JAXA планирует высадить человека на Луну к 2030 году.
[00:08:54] ⋅⋅⋅ Гелий — очень важный ресурс, который может закончиться совсем скоро.
[00:21:09] ⋅⋅⋅ Ответы на вопросы слушателей.
[00:22:55] ⋅⋅⋅ Прощание.