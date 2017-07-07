Подкаст The Big Beard Theory 120: Много запусков SpaceX, азиатская лунная гонка и истощающиеся запасы гелия на Земле

На Земле заканчиваются известные нам запасы гелия. В этом выпуске вы узнаете, как это может сказаться на космосе, науке и других отраслях нашей жизни.

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Темы выпуска:

[00:00:33] ⋅⋅⋅ Приветствие.

[00:02:21] ⋅⋅⋅ SpaceX совершила три успешных запуска за две недели.

[00:05:19] ⋅⋅⋅ DART — миссия NASA по перенаправлению астероида.

[00:07:18] ⋅⋅⋅ JAXA планирует высадить человека на Луну к 2030 году.

[00:08:54] ⋅⋅⋅ Гелий — очень важный ресурс, который может закончиться совсем скоро.

[00:21:09] ⋅⋅⋅ Ответы на вопросы слушателей.

[00:22:55] ⋅⋅⋅ Прощание.