Подкаст The Big Beard Theory 121: Антропный принцип и естественный отбор вселенных

Наш мир основан на множестве фундаментальных констант. Даже небольшое изменение любой из них не позволило бы миру существовать. В этом выпуске выясняем, как это получилось.

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Темы выпуска:

[00:00:33] ⋅⋅⋅ Приветствие.

[00:00:58] ⋅⋅⋅ Как слушать подкасты.

[00:04:34] ⋅⋅⋅ От Антарктиды откололся огромный ледник.

[00:07:50] ⋅⋅⋅ Китай осуществил первую квантовую телепортацию с Земли в космос. Полезно послушать: The Big Beard Theory 98 — Что такое квантовая телепортация.

[00:14:10] ⋅⋅⋅ Сильный и слабый антропные принципы.

[00:21:25] ⋅⋅⋅ Эволюция и естественный отбор вселенных.

[00:25:03] ⋅⋅⋅ Прощание.