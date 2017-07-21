Подкаст The Big Beard Theory 122: Интервью с кандидатом в астронавты
В этом выпуске в гостях подкаста Брайан Поузи, кандидат в астронавты, чья научная миссия должна стартовать в следующем году. Оригинальное интервью на английском языке, но мы также озвучили его на русском.
Ведущий: Антон Поздняков
Гость: Brien Posey
Версия на английском
Версия на русском
Ссылки из выпуска:
— Сайт Брайана, где можно посмотреть видео его тренировок.
— Сайт миссии Project PoSSUM
— Книга Брайана об орбитальной механике