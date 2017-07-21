Подкаст The Big Beard Theory 122: Интервью с кандидатом в астронавты

Подкаст The Big Beard Theory 122: Интервью с кандидатом в астронавты

В этом выпуске в гостях подкаста Брайан Поузи, кандидат в астронавты, чья научная миссия должна стартовать в следующем году. Оригинальное интервью на английском языке, но мы также озвучили его на русском.

Гость: Brien Posey

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Версия на русском

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Ссылки из выпуска:

Сайт Брайана, где можно посмотреть видео его тренировок.
Сайт миссии Project PoSSUM
Книга Брайана об орбитальной механике

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