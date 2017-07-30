Подкаст The Big Beard Theory 123: Какой должна быть система образования
В этом выпуске рассказывается о текущем состоянии системы образования и возможных векторах ее развития.
Темы выпуска
[00:00:33] ⋅⋅⋅ Приветствие.
[00:02:31] ⋅⋅⋅ SpaceX немного пересмотрела планы на ближайшее будущее. Суровая реальность наступает.
[00:05:57] ⋅⋅⋅ Илон Маск хочет, чтобы в обучении было больше практики.
[00:09:49] ⋅⋅⋅ Как правильно интерпретировать «среднестатистические» показатели.
[00:11:10] ⋅⋅⋅ Умение работать с информацией становится главным навыком в современном мире.
[00:19:26] ⋅⋅⋅ Есть ли место использованию Wolfram Alpha и других технологий в процессе обучения.
[00:22:59] ⋅⋅⋅ Делегирование простых задач машинам и постановка более сложных себе — естественный путь развития человечества.
[00:28:36] ⋅⋅⋅ Прощание.