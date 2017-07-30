Подкаст The Big Beard Theory 123: Какой должна быть система образования

В этом выпуске рассказывается о текущем состоянии системы образования и возможных векторах ее развития.

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Темы выпуска

[00:00:33] ⋅⋅⋅ Приветствие.

[00:02:31] ⋅⋅⋅ SpaceX немного пересмотрела планы на ближайшее будущее. Суровая реальность наступает.

[00:05:57] ⋅⋅⋅ Илон Маск хочет, чтобы в обучении было больше практики.

[00:09:49] ⋅⋅⋅ Как правильно интерпретировать «среднестатистические» показатели.

[00:11:10] ⋅⋅⋅ Умение работать с информацией становится главным навыком в современном мире.

[00:19:26] ⋅⋅⋅ Есть ли место использованию Wolfram Alpha и других технологий в процессе обучения.

[00:22:59] ⋅⋅⋅ Делегирование простых задач машинам и постановка более сложных себе — естественный путь развития человечества.

[00:28:36] ⋅⋅⋅ Прощание.