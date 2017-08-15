Подкаст The Big Beard Theory 125: Единая раса Землян, бесконечность в физике и что было до Большого взрыва

В этом выпуске ведущий отвечает на интересные вопросы, заданные слушателями.

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Темы выпуска:

[00:00:33] ⋅⋅⋅ Приветствие. YouTube Теории Большой Бороды.

[00:04:53] ⋅⋅⋅ Каких наблюдений не хватает, чтобы чёрные дыры перестали считать гипотезой. [The Big Beard Theory 108 — Телескоп размером с Землю для фотографирования черной дыры].

[00:07:51] ⋅⋅⋅ Цукерберг против Маска в вопросе искусственного интеллекта.

[00:12:44] ⋅⋅⋅ Можем ли мы применять понятие бесконечности к физике, ведь оно больше из математической теории. [The Big Beard Theory 110 — Как понять бесконечность и в чем крутость математики].

[00:16:07] ⋅⋅⋅ Записи на доске «Теории большого взрыва».

[00:16:41] ⋅⋅⋅ Когда человечество объединится в одну нацию — Земляне, чтобы мы тратили ресурсы не на оружие и войны, а на космос и т.п.

[00:18:56] ⋅⋅⋅ Почему у космических аппаратов запланированный срок службы меньше реального.

[00:20:15] ⋅⋅⋅ Твердое ядро у газовых гигантов.

[00:21:25] ⋅⋅⋅ Что было до большого взрыва.

[00:22:00] ⋅⋅⋅ Чем дышат космонавты.

[00:22:25] ⋅⋅⋅ Как управлять космическими аппаратами.

[00:24:17] ⋅⋅⋅ Прощание.