Подкаст The Big Beard Theory 128 — Что такое эрудиция и как развивать свой интеллект
В этом выпуске в гости пришли ведущие подкаста Hobby Talks. Мы обсудили, что такое эрудиция, как развивать свой ум и какое место занимают интеллектуалы в современном обществе.
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Темы выпуска
[00:00:33] ⋅⋅⋅ Приветствие.
[00:01:09] ⋅⋅⋅ Кто такие Домнин и Ауралиен из Hobby Talks.
[00:09:56] ⋅⋅⋅ Что такое эрудиция.
[00:21:33] ⋅⋅⋅ Важность образованности и различия систем образования.
[00:42:51] ⋅⋅⋅ Является ли способность гуглить заменой эрудиции.
[00:57:29] ⋅⋅⋅ Что делать с ненужными знаниями.
[01:08:19] ⋅⋅⋅ Образ интеллектуального человека в современном социуме. Общественное мнение об эрудитах.
[01:30:49] ⋅⋅⋅ Как развивать свой интеллект.
[01:52:02] ⋅⋅⋅ Прощание.