Подкаст The Big Beard Theory 128 — Что такое эрудиция и как развивать свой интеллект

В этом выпуске в гости пришли ведущие подкаста Hobby Talks. Мы обсудили, что такое эрудиция, как развивать свой ум и какое место занимают интеллектуалы в современном обществе.

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Темы выпуска

[00:00:33] ⋅⋅⋅ Приветствие.

[00:01:09] ⋅⋅⋅ Кто такие Домнин и Ауралиен из Hobby Talks.

[00:09:56] ⋅⋅⋅ Что такое эрудиция.

[00:21:33] ⋅⋅⋅ Важность образованности и различия систем образования.

[00:42:51] ⋅⋅⋅ Является ли способность гуглить заменой эрудиции.

[00:57:29] ⋅⋅⋅ Что делать с ненужными знаниями.

[01:08:19] ⋅⋅⋅ Образ интеллектуального человека в современном социуме. Общественное мнение об эрудитах.

[01:30:49] ⋅⋅⋅ Как развивать свой интеллект.

[01:52:02] ⋅⋅⋅ Прощание.