Подкаст The Big Beard Theory 130 — Важнейшее астрофизическое открытие года и смерть миссии Cassini

В этом выпуске я рассказываю, как получить половину массы Земли золота за несколько секунд, и отдаю последние почести аппарату «Кассини», который ко времени, когда вы слушаете подкаст, вероятно уже погиб.

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Темы выпуска

[00:00:33] ⋅⋅⋅ Приветствие.

[00:02:20] ⋅⋅⋅ Детектор LIGO вероятно зафиксировал первые гравитационные волны от столкновения двух нейтронных звезд.

[00:15:35] ⋅⋅⋅ Почему столкновение нейтронных звезд так важно для науки.

[00:20:05] ⋅⋅⋅ Как получить половину массу Земли золота за пару секунд.

[00:23:29] ⋅⋅⋅ Трибьют миссии «Кассини». Главные открытия, которые сделал аппарат.

[00:37:49] ⋅⋅⋅ Прощание.