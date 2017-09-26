Подкаст The Big Beard Theory 131: 8 гигантских телескопов будущего
В этом выпуске рассказывается о восьми телескопах-монстрах, которые планируется ввести в эксплуатацию в самое ближайшее время. Новый скачок в астрономии уже совсем близко!
Темы выпуска:
[00:00:33] ⋅⋅⋅ Приветствие.
[00:04:00] ⋅⋅⋅ Гигантский Магелланов телескоп (Giant Magellan Telescope).
[00:08:51] ⋅⋅⋅ Тридцатиметровый телескоп (Thirty Meter Telescope).
[00:10:19] ⋅⋅⋅ Европейский чрезвычайно большой телескоп (Extremely Large Telescope).
[00:12:18] ⋅⋅⋅ Большой обзорный телескоп (Large Synoptic Survey Telescope).
[00:14:45] ⋅⋅⋅ Джеймс Уэбб (James Webb Space Telescope).
[00:18:22] ⋅⋅⋅ WFIRST.
[00:21:34] ⋅⋅⋅ LISA. Что такое гравитационные волны.
[00:23:54] ⋅⋅⋅ LUVOIR.
[00:26:21] ⋅⋅⋅ Прощание.