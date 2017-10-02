Подкаст The Big Beard Theory 132: Как работает солнечная энергетика

Обсуждаем самый большой из доступных человечеству термоядерных рекаторов — Солнце.

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Темы выпуска:

[00:00:33] ⋅⋅⋅ Приветствие.

[00:01:27] ⋅⋅⋅ Что такое солнечная энергетика и как работают солнечные панели.

[00:14:05] ⋅⋅⋅ Почему все до сих пор не перешли на солнечную энергию.

[00:19:37] ⋅⋅⋅ Сколько энергии можно получить от солнечных батарей.

[00:24:01] ⋅⋅⋅ Ограничивающие факторы для СЭС.

[00:39:05] ⋅⋅⋅ Мифы и интересные факты.

[00:51:52] ⋅⋅⋅ Солнечная энергия в космосе.

[00:59:57] ⋅⋅⋅ Итоги выпуска. Будущее СЭС и факторы, которые его сформируют.

[01:11:12] ⋅⋅⋅ Прощание.

Полезные ссылки:

Утилита для оценки основных параметров СЭС по координатам

Электронная библия по солнечной энергетике

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