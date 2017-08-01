Полиция Нидерландов поймала грабителей, укравших iPhone на 500 тыс. евро из движущегося грузовика, их подозревают в ограблении 17 грузовиков по всей Европе

Многие наверняка еще не успели забыть историю о предприимчивой контрабандистке из Азии, пытавшейся нелегально перевезти из Гонконга в Китай 102 смартфона iPhone и 15 элитных наручных часов, закрепив товар на своем теле. Но этот случай меркнет на фоне истории о «румынской банде», укравшей партию iPhone на сумму 500 тысяч евро из движущегося грузовика. Забегая вперед, вскоре после ограбления вся банда в составе пяти человек, которые явно позаимствовали схему из «Форсажа», была задержана полицией Нидерландов.

Грабителей задержали в парке отдыха города Велюве. Полицейские нашли укрытие, в котором обнаружили партию украденных смартфонов и переделанный автомобиль.

Как предположили полицейские, преступники вплотную приблизились к грузовику, перевозящему смартфоны, на машине со специальным устройством «стыковки». Двое из них вылезли на капот, вскрыли двери грузовика и похитили смартфоны.

Представитель полиции Эд Красевский сообщил, что ведомство уже давно расследует подобные случаи кражи товаров из грузовиков, но полицейские не могли поверить, что такая схема ограбления из голливудских блокбастеров действительно может использоваться в реальной жизни. Следствие полагает, что за два года «румынская банда» напала на 17 грузовиков по всей Европе, так как во всех случаях грабители действовали одинаково.

В 2012 году румынским полицейским даже удалось с вертолета заснять на видео похожий способ ограбления.

Тогда преступники успели только вскрыть замки на дверях грузовика. Голландские полицейские планируют передать отпечатки пальцев грабителей своим коллегам в других странах, чтобы те могли проверить, действительно ли эта банда в ответе за все ограбления, или они такие не одни.

Источник: TJ и NYT