Полиция Нью-Йорка заменит 36 тыс. «бесполезных» смартфонов Microsoft Lumia с ОС Windows Phone на новые Apple iPhone

Департамент полиции Нью-Йорка (NYPD) намерен полностью отказаться от использования смартфонов на ОС Windows к концу этого года. В данном случае речь о смартфонах Lumia c операционной системой Windows Phone 8.1, закупленных в рамках инициативы по оснащению нью-йоркской полиции «оборудованием 21 века», утвержденной в 2014 году.

В рамках контракта Microsoft не только поставила нью-йоркским копам 36 тыс. смартфонов Lumia 830 и Lumia 640XL, но и разработала для них специальное ПО. В набор этого ПО вошли специальные приложения экстренной связи 911, а также программы для взаимодействия и обратной связи с общественностью.

Отметим, что сама инициатива закупки смартфонов является частью обширной программы модернизации NYPD, которая существует с 1845 года и на которую уже потрачено $160 млн. Очевидно, что контракта NYPD оказалось недостаточно, чтобы удержать на плаву ОС Windows Phone. Интересно, что последний смартфон по программе был отгружен в этом году. Тем не менее, в полиции Нью-Йорка считают, что настало время обновить парк смартфонов и заменить устройства с Windows Phone на … iPhone.

В качестве причины перехода с Lumia на iPhone называется решение Microsoft прекратить поддержку мобильной системы Windows Phone 8.1. Как сообщается, это решение сделало смартфоны «бесполезными».

В прошлом году полиция Нью-Йорка заявила, что новым устройства позволили существенно повысить скорость реагирования на вызовы. При этом рыночные эксперты и СМИ раскритиковали то, что полицейские выбрали именно Lumia и ОС Windows Phone, а не iPhone или какой-нибудь смартфон на ОС Android. Одним из журналистов CNet, например, высмеял решение NYPD, написав следующее:

«В опасных ситуациях, находясь между жизнью и смертью, вам придется полагаться на устаревшие телефоны с Windows Phone».

Конкретная модель смартфона Apple, на которую пал выбор NYPD, не называется, но контракт будет подписываться уже после выхода нового iPhone 8, так что не исключено, что эти устройства в будущем раздадут полицейским Нью-Йорка, хотя в таком случае им придется неслабо раскошелиться. По слухам, iPhone 8 будет стоить $999 минимум – базовая версия с 64 ГБ памяти.

Источник: The Verge и The New York Post