Полиция одного из округов Чикаго сумела на треть снизить количество преступлений при помощи ИИ

Правоохранители Чикаго подбили итоги семимесячного использования ИИ. Согласно опубликованному отчету, благодаря новым технологиям за первые 7 месяцев этого года департаменту полиции 7 городского округа удалось снизить количество перестрелок на 39% по сравнению с предыдущим годом, а количество убийств — на 33%.

В трех других районах показатели не так впечатляют, однако тоже существенные — на 15-29% сократилось количество перестрелок и на 9-18% уменьшилось число убийств.

Отметим, что суть используемых полицией алгоритмов заключается в предсказании преступлений. К примеру, один из инструментов — HunchLab — объединяет статистику преступности с социально-экономическими данными, информацией о погоде и о бизнесе, чтобы определить, где может с наибольшей вероятностью произойти правонарушение. После этого в наиболее «опасную» зону выезжают дополнительные патрули.

Другие инструменты, такие как Strategic Subject’s List и ShotSpotter, определяют вероятные места преступлений на основе активности банд и продавцов наркотиков, а также на основе количества регистрируемых перестрелок.

Полиция надеется, что дальнейшее использование и усовершенствование алгоритмов позволит сохранить немало жизней, предотвратив огромное множество преступлений. Вместе с тем, и правоохранители, и ученые подчеркивают, что искусственный интеллект не является панацеей. Так, полицейским все равно следует патрулировать даже вполне «благонадежные» улицы, кроме того, ИИ никоим образом не влияет на причины, порождающие преступность, такие как недоступность образования или отсутствие экономических возможностей.

Вместе с тем, заключают эксперты, любой метод по предотвращению насилия не будет лишним.

Источник: Engadget