Помогите Илону Маску придумать название для его туннельной бурильной машины

Судя по всему, Нанни (Nannie) – это был лишь прототип или рабочее название бурильной машины Илона Маска. Сегодня утром глава компаний SpaceX и Tesla сообщил в своем твиттере, что раздумывает над тем, как лучше всего назвать коммерческий вариант машины для создания тоннелей своего нового предприятия The Boring Company.

Thinking about a name for our first tunneling machine …

— Elon Musk (@elonmusk) 5 мая 2017 г.