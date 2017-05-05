Помогите Илону Маску придумать название для его туннельной бурильной машины

Судя по всему, Нанни (Nannie) – это был лишь прототип или рабочее название бурильной машины Илона Маска. Сегодня утром глава компаний SpaceX и Tesla сообщил в своем твиттере, что раздумывает над тем, как лучше всего назвать коммерческий вариант машины для создания тоннелей своего нового предприятия The Boring Company.

Thinking about a name for our first tunneling machine … — Elon Musk (@elonmusk) 5 мая 2017 г.

Справедливости ради, сам Маск прямо не просил о помощи, но предназначение следующего твита понятно. К тому же, предприниматель активно отвечает помощникам. В числе предложение, на которые отреагировал Маск, варианты Boring machine, Tunnel McTunnelFace., William Burroughs, The Elongater, Dirt Diggler, просто Dug и даже задумчивый эмодзи. Иными словами, кому на что хватило фантазии.

Пока что лидирует вариант Ultimate Boring Machine, the Second.

P.S. Развлекайтесь и не забудьте дублировать свои шедевральные варианты и искрометные шутки в комментариях.

Источник: Twitter Илона Маска