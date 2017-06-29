Популяризатор науки Нил Тайсон поставил под сомнение планы Илона Маска по освоению Марса

Нил Деграсс Тайсон, американский астрофизик и известный популяризатор науки, нередко рассуждающий о том, как человечеству предстоит осваивать космос, неожиданно для всех раскритиковал планы Илона Маска по колонизации Марса, назвав их «нереальными».

По мнению Тайсона, неосуществимость проекта американского миллиардера кроется в его финансовой составляющей. Так, чтобы осуществить полет на Марс, потребуется потратить от $30 млрд по оптимистичным прогнозам и до $500 млрд — по пессимистичным. И хотя Маск, по большому счету, не бедствует, тем не менее, в одиночку даже он вряд ли сможет потянуть такие затраты. Следовательно, ему придется привлекать деньги инвесторов — но тут-то и начнутся проблемы.

Нет бизнес-плана

По мнению Тайсона, первая неразрешимая проблема, с которой столкнется марсианская кампания Илона Маска при поиске инвесторов, будет заключаться в отсутствии четкого бизнес-плана. Если частные предприятия, как правило, движутся по так называемой «дорожной карте», тем самым успокаивая инвесторов и убеждая их в том, что инвестированные деньги не будут выброшены на ветер, то в случае SpaceX и высадки на Марсе не известно ни то, когда и как окупится проект, ни его риски и издержки. Таким образом, заключает астрофизик, как только кампания перейдет в активную фазу и потребует больших денежных вливаний, инвесторы банально не согласятся вложить свои кровные в не пойми что.

Полное отсутствие перспектив в ближайшем будущем

Впрочем, в SpaceX не просто так не показывают свой бизнес-план, уверен Тайсон. Дело в том, что высадка на Марсе не предполагает отдачи от инвестиций в принципе, поскольку все, что удастся уяснить по итогам экспедиции, — это то, что жить на Марсе на данный момент не представляется возможным.

Более того, у проекта нет абсолютно никаких перспектив — даже если первых космонавтов впоследствии вернут обратно, то организация даже второй такой миссии, не говоря уже о последующих, стоит под большим вопросом. Маску вряд ли удастся наладить регулярные турне на Марс для всех желающих в обозримом будущем, потому как суровая Красная планета не готова принимать неподготовленных туристов.

Таким образом, заключает Тайсон, рентабельность инвестиций в марсианскую кампанию на данный момент стремится к нулю. А инвесторы, как известно, готовы вкладывать свои средства только в том случае, если они уверены в отдаче. Так с чего бы им вкладывать свои деньги в SpaceX?

Слишком большие риски

«Если спросить Илона Маска, опасна ли марсианская экспедиция, что он ответит? — говорит Тайсон. — «Да, космонавты, скорее всего, умрут: от непредвиденного отказа автоматики, радиации, голода или нехватки кислорода».

Наконец, полет на Марс — это очень большой риск, и потому вряд ли кто-то согласится поддержать его своими деньгами, сетует ученый. Ни один специалист по банковскому кредитованию не порекомендует финансировать кампанию, в ходе которой могут погибнуть люди. Ни одна страховая компания в мире не согласится застраховать космических туристов, с большой вероятностью летящих в один конец. «Это мертвое дело», — заключает астрофизик.

Исследовать космос предстоит государствам

Вместе с тем, Тайсон не считает покорение Марса совсем уж неосуществимой задачей. Просто космическими экспедициями, по его мнению, должны заниматься не частные предприниматели, а государственные агентства, так как только они могут позволить себе вкладывать деньги в проекты, плодами которых воспользуются по меньшей мере спустя десятилетия (и то не факт!).

Свои доводы Тайсон подкрепил аналогией с открытием Нового света в 15 веке. Экспедиция Колумба также представляла собой весьма дорогостоящее предприятие: государству требовалось обеспечить путешественников кораблями, людьми, картами… кроме того, никто не знал наверняка, чем может кончится кампания. Частный бизнес даже по сегодняшним меркам вряд ли согласился бы взять на себя такую ответственность.

Марсианская миссия, утверждает Тайсон, в своей сущности ничем не отличается от экспедиции Колумба. Для приватных компаний подобный риск по-прежнему недопустим, как бы мы ни хотели сейчас услышать обратное. Только государственные конторы, такие как NASA, могут позволить себе вкладывать деньги в дорогостоящие бесперспективные проекты, поскольку им не страшен провал с точки зрения финансов.

Выводы

Таким образом, заключает Тайсон, сколь романтичными не казались бы планы Маска, последнему в конечном счете вряд ли удастся потянуть полет на Марс — слишком уж велики риски и издержки. Колонизировать Марс предстоит исключительно государственным компаниям, потому как только они могут позволить себе так раскидываться деньгами.

Напоследок отметим, что ранее Тайсон призвал первым дело отправить на Красную планету Мэй Маск — мать Илона Маска, чтобы продемонстрировать общественности безопасность марсианских экспедиций.

Источник: Science Times