Популярный ресурс Pornhub запустил для своих пользователей образовательный портал о сексе Sexual Wellness Center

Радует, когда крупные и популярные ресурсы думают не только о собственном доходе, но и о том, как сделать мир немного лучше. Не секрет, что большинство глупых и неоправданных решений принимается по незнанию, что более чем справедливо, когда речь заходит о подростках и сексе. И заняться соответствующим образованием решил ресурс, который знает об этой сфере очень много.

Вместо того, чтобы морализировать и осуждать подростков за слишком раннее начало половой жизни, на портале Pornhub Sexual Wellness Center в простой и понятной форме рассказывают о ее основных аспектах. Кроме практических советов и тематических статей, разбирающих конкретные темы (безопасный секс, согласие, популярные позиции и т.д.), на сайте публикуются сессии вопросов-ответов. В этом разделе каждый может задать интересующий именно его вопрос, при этом ответит на него не очередной всезнающий журналист широкого профиля, а крупный специалист в своем деле, известный канадский сексопатолог Лори Бетито (Laurie Betito).

«Реальный разговор о сексе от тех, кто знает его лучше всех» / «Real talk about sex from those who know it best» — Pornhub Sexual Wellness Center.