Porsche уходит из гонок на выносливость «24 часа Ле-Мана» ради чемпионата электромобилей Formula E (там его уже ждут Audi, BMW и Mercedes)

В последнее время наблюдается удивительный исход именитых немецких автопроизводителей из легендарных гоночных серий. Сначала Audi ушла из «24 часов Ле-Мана», потом Mercedes-Benz отказался от кузовной серии DTM и наконец сегодня стало известно, что старейшую из гонок на выносливость покидает Porsche. Самое интересное, что все три немецких бренда променяли старые добрые гоночные серии на «наглого выскочку» — чемпионат электромобилей Formula E. Как и Mercedes-Benz, Porsche присоединится к чемпионату в 2019 году.

«Участие в чемпионате Formula E является логичным шагом на пути к реализации нашей программы Mission E. В том числе нас привлекает возможность развивать собственные технологии в данном направлении. Для нас Formula E — это конкурентная среда для разработки высокопроизводительных электромобилей, которые соответствуют текущим требованиям к экологичности и энергоэффективности» — отметил член совета директоров Porsche Майкл Стейнер (Michael Steiner).

Чтобы понять масштаб проблем для «24 часов Ле-Мана», достаточно упомянуть, что за последние 10 лет шесть раз побеждали автомобили Audi, а последние три гонки, включая этап в 2017 году, выигрывали Porsche. После их ухода единственной заводской командой в ключевом классе LMP1 останется японская Toyota, которая вряд ли задержится в этих гонках в отсутствие достойной конкуренции.

Также напомним, что о решении присоединиться к чемпионату Formula E в качестве официальной заводской команды начале июля объявил еще один крупный немецкий автопроизводитель BMW.

Источник: Motorsport