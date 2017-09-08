После iFixit сломать титаново-керамический смартфон Essential Phone попробовал JerryRigEverything [видео]

Вчерашняя новость о том, что специалисты iFixit сломали смартфон Essential Phone во время разборки, назвав его абсолютно неремонтопригодным, расстроила многих потенциальных покупателей этого смартфона. Однако в сети появился тест на прочность от еще одного хорошего известного вам испытателя смартфонов JerryRigEverything. Окажется ли этот необычный смартфон таким же непрактичным в реальной жизни, как и в ремонтной мастерской или сумеет противостоять тестам на прочность?

Итак, тест на устойчивость экрана к царапинам прошел на отлично, по словам испытателя, Essential Phone прошел его не хуже, чем iPhone 7 или Samsung Galaxy S8, что неудивительно с учетом того, что матрицу защищает стекло Corning Gorilla Glass 5. Так как то же сплошное стекло прикрывает всю переднюю панель смартфона, включая объектив фронтальной камеры и панель под матрицей, то у неосторожного пользователя нет особых шансов поцарапать эту часть устройства.

Как вы наверняка знаете, зеркальная задняя панель Essential Phone изготовлена из керамики, причем некоторые пользователи опасаются, что она слишком хрупкая для реальной жизни. Впрочем, она успешно смогла противостоять попыткам скальпеля поцарапать заднюю панель. Боковые грани из титанового сплава можно поцарапать, однако тут виновато скорее его покрытие, чем сам металл. Единственный элемент, где Джерри смог отыграться — пластиковые вставки между боковинами и стеклянной / керамической панелью.

И, наконец, главное — тест на изгиб, на котором проваливались многие флагманские смартфоны. Автор видео гнул смартфон изо всех сил, причем как со стороны экрана, так и со стороны задней панели, однако все попытки оказались тщетными — Essential Phone остался целым и неповрежденным. Что, естественно, не может не радовать вышеупомянутых потенциальных покупателей этого смартфона.

Источник: JerryRigEverything