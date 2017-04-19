«Последнее китайское предупреждение»: Присвоивший торговую марку AliExpress украинец не явился в суд, разбирательство с Alibaba Group затягивается

Недавно мы рассказывали вам о предприимчивом уроженце Мариуполя Константине Величко, который уже три года владеет торговой маркой AliExpress в Украине. История продолжается — вчера состоялось первое заседание Соломенского райсуда Киева по иску крупнейшего в мире ритейлера Alibaba (Китай), который требует аннулировать зарегистрированную на украинца торговую марку AliExpress и просит признать ее хорошо известной в нашей стране, чтобы избежать дальнейших спекуляций.

Напомним, что Константин Величко получил права на бренд AliExpress в Украине сроком на 10 лет в конце 2013 года. Это свидетельство позволяет ему работать под всемирно известной торговой маркой в нашей стране в сфере рекламы, демонстрации товаров, рыночных исследований и т.д.

Более того, на собственном сайте Aliexpress.ua украинец указывает на благие намерения — «целью проекта является популяризация торговой площадки Aliexpress.com и информационная поддержка русскоязычных покупателей», а коллектив проекта «осуществляет техническую поддержку и консультирует клиентов компании по вопросам правильной и безопасной работы с торговой площадкой».

Впрочем, юристы считают, что это не безобидные консультационные услуги, а яркий пример паразитирования на известном бренде, который только в Украину доставляет 10 млн отправлений в год, а в мировых масштабах имеет обороты в десятки миллиардов долларов в год. Также им не совсем понятно, как именно Константину Величко удалось оформить бренд, не получив предварительный отказ от Укрпатента, которым ведомство обычно подстраховывает себя при ускоренной регистрации брендов.

Не будем удерживать интригу — ответчик в суд так и не явился, что позволяет продлить судебную тяжбу на несколько месяцев (а то и лет), хотя вопрос об аннулировании прав кажется очевидным и не требующим дополнительных доказательств. Следующее заседание по делу, открытому 10 января, суд назначил на 4 июля, после чего наверняка последуют апелляции, а там и до завершения срока действия патента не так уж и далеко.

Источник: ЛІГА.net