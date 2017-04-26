«Последний шанс для Молнии МакКуина»: Вышел финальный трейлер мультфильма «Тачки 3» / Cars 3

Компания Pixar опубликовала новый трейлер мультфильма «Тачки 3» / Cars 3, из которого можно узнать немного больше о сюжете третьей части франшизы, чем из первого ролика. Итак, после серьезной аварии Молния МакКуин отправляется на реабилитацию в старый добрый Радиатор-Спрингс, где пытается найти себя в кругу старых друзей.

Заметную роль в восстановлении утраченной веры в себя сыграет не только хорошо знакомая обстановка и участие в гонках на выживание, но и женский персонаж, играющий роль своеобразного бизнес-коуча. Здесь же Молнии пытаются объяснить, что он объективно не так быстр, как новичок Джексон Шторм, зато заметно опытнее, чем и необходимо воспользоваться

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Отметим, что в картине поучаствовала команда, известная по таким громким проектам Walt Disney Pictures как «В поисках Дори» (Finding Dory) и «Головоломка» (Inside Out), однако режиссером выступит дебютант Брайан Фи. Опубликованный трейлер скорее всего окажется финальным, так как до премьеры «Тачек 3» / Cars 3 остается совсем мало — она запланирована на 15 июня 2017 года.

Источник: Disney•Pixar