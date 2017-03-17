Посмотрите эти рассекреченные видео ядерных испытаний в США

Есть нечто устрашающее и одновременно завораживающее в грибовидном облаке, возникающем после ядерного или термоядерного взрыва. США провели около 216 атмосферных ядерных испытаний в период с 1945 по 1992 год, в основном на полигоне в штате Невада и на Pacific Proving Grounds на Маршалловых островах. И вот сейчас архивные видео этих ядерных взрывов были рассекречены и выложены в открытый доступ на всеобщее обозрение.

Поиском и оцифровкой видео занимаются физик-ядерщик Ливерморской национальной лаборатории им. Э. Лоуренса Грег Сприггс и киновед Джим Мой. По оценкам Сприггса, есть около 10 тыс. видеоматериалов с испытаниями. Сейчас в архивах найдена большая часть этих видео – около 6500 штук. Они уже оцифровали около 4200 материалов и проанализировали 400-500 видео. На этой неделе 64 рассекреченных видеоролика с испытаниями ядерного оружия были загружены на канал Ливерморской национальной лаборатории в YouTube.

Проект уже отнял у команды пять лет. По оценкам Сприггса, потребуется еще около двух лет, чтобы найти и обработать оставшиеся видеоматериалы. На рассекречивание этих видео может потребоваться еще больше времени, поскольку на это нужно разрешение военных.

Авторы проекта надеются, что полученные ими данные помогут лучше понять последствия ядерных взрывов. Про словам Сприггса, в ходе изучения кадров ядерных испытаний они обнаружили много разных фрагментов, которые не были столь хорошо изучены в 50-х годах прошлого столетия и уже сделали ряд интересных открытий, связанных ядерными взрывами.

Грег Сприггс также заявил, что раскрывшиеся подробности о ядерных проектах станут уроком, которые он и его команда передадут будущим поколениям.

«Мы надеемся, что нам никогда не придется использовать ядерное оружие снова. Я думаю, что если мы фиксируем историю и показываем, какова сила этого оружия и сколько разрушения оно может сеять, тогда, возможно, люди откажутся от его использования», — подытожил Сприггс.

Источник: Engadget и Ливерморская национальная лаборатория