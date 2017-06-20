Премьера сериала Star Trek: Discovery состоится 24 сентября

Сериал Star Trek: Discovery, который должен был выйти в январе этого года, а потом был перенесён на май, наконец-то получил новую дату премьеры. Она состоится 24 сентября на американском канале CBS.

Всего на первый сезон Star Trek: Discovery запланировано 15 эпизодов, но показывать их будут в двух частях, первая из которых закончится 8 ноября, а вторая будет стартовать уже в 2018 году. Такая разбивка сезона должна позволить создателям сериала уделить больше времени постпроизводству последних серий сезона.

Источник: Deadline