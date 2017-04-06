Прочность Samsung Galaxy S8 и нового красного Appple iPhone 7 сравнили в серии дроп-тестов [видео]

Одна из тенденций последнего времени на рынке смартфонов — дисплей, занимающий практически всю часть лицевой панели. Несомненно, такое конструктивное решение делает устройства более привлекательными в эстетическом плане, но есть и другая сторона медали – высокая вероятность ложных нажатий на экран и хрупкость безрамочной конструкции. Автор и ведущий популярного YouTube-канала TechRax решил удовлетворить любопытство тех заинтересованных потенциальных покупателей, которые после анонса Samsung Galaxy S8 сразу начали думать, как устройства будут переживать возможные падения. И чтобы привлечь еще больше внимания за компанию с Samsung Galaxy S8 он решил испытать еще и новый красный iPhone 7.

Вначале известный энтузиаст принялся поочередно ронять смартфоны на бетонное покрытие с высоты 1,5 м. Причем он ронял смартфоны таким образом, чтобы те приземлялись на одну из граней. iPhone 7 выдержал падение, хотя дисплей смартфона «поцеловался» с бетоном, получив лишь незначительные повреждения корпуса — на правой грани появилось несколько царапин, а в левом нижнем углу, куда пришелся основной удар, облезла краска. Но в целом работоспособность устройства не пострадала.

Samsung Galaxy S8, который достаточно жестко ударился о бетон после падение левым верхним углом и от удара отскочил на незначительную высоту, прежне чем окончательно приземлится на «спинку», на удивление хорошо прошел первое испытание. Он не получил никаких видимых царапин или растрескиваний стекла ни спереди, ни сзади. Единственное, что напоминало о падении – малозаметная потертость в левом углу, который принял на себя весь удар.

Вторая часть испытаний включала тесты, при которых смартфоны роняли на бетон лицевой панелью. Только по одному звуку, который издал iPhone 7, упав на бетон, стало понятно, что дела плохи. В результате падения экран устройства весь покрылся трещинами, а само оно больше так и не включилось. Смартфон Galaxy S8 после лобового столкновения с бетоном тоже получил серьезные повреждения. Верхние углы покрылись трещинами, а экран хоть и не растрескался полностью, но падение привело к появлению на нем «паутинок». Впрочем, после падения Samsung Galaxy S8 остался в «сознании», а его сенсорный экран полностью сохранил работоспособность.

Остается добавить, что Samsung предлагает для смартфонов Galaxy S8 массу защитных пленок и чехлов, призванных обеспечить должную защиту от случайных падений.

Источник: TechRax