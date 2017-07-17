Radiohead спрятали на аудиокассете с переизданием своего альбома пасхалку для ZX Spectrum

В июне 2017 года группа Radiohead выпустила коллекционное издание своего альбома OK Computer, включающее в себя три виниловые пластинки, артбук и аудиокассету с неизданными песнями. Переиздание приурочено к 20-летнему юбилею выхода альбома.

Купившие специальное издание пользователи Reddit обнаружили, что последний трек на кассете под названием «OK Computer program» состоит из странных звуков. Также комментаторы отметили, что в начале записи слышны звуки, характерные для работы старого 8-битного компьютера ZX Spectrum, который использовал аудиокассеты для загрузки игр и программ в память. На Reddit попытались загрузить эти звуки на компьютер, но поначалу у них ничего не получилось.

Просто загрузить данные с кассеты в ZX Spectrum или его эмулятор недостаточно — так программа не заработает. Сначала нужно вырезать финальный фрагмент и пропустить его через низкочастотный фильтр (пошаговая инструкция по обработке и запуску программы описана здесь).

Если все сделать правильно, ZX Spectrum выведет на экран такой текст:

«В вашем компьютере находятся Томас Йорк, Колин Гринвуд, Джонатан Гринвуд, Эдвард ОʼБрайен, Филип Силуэй, Найджел Годрич и Стэнли Даунвуд».

Внизу стоит дата: 19 декабря 1996 года. Это за полгода до выхода альбома OK Computer.

После этого запустится код, выводящий на экран случайные цветные плитки и буквы под случайные звуки. Они ничего не значат.

ВНИМАНИЕ: со второй минуты изображение начнет сильно мерцать. Не смотрите видео, если у вас есть противопоказания.

Но это не все! Второе «пасхальное яйцо» спрятано в ту же программу, но чтобы найти его, нужно заглянуть напрямую в оперативную память компьютера. Там можно обнаружить такой текст:

«Поздравляем. Вы нашли секретное послание. Сид жив»

Неясно, была ли программа действительно написана в 1996 году или её подготовили специально для коллекционного издания альбома. В 2003 году гитарист Radiohead Джонни Гринвуд рассказал в одном из интервью, что в детстве владел компьютером ZX Spectrum и учился на нём программировать.

Источник: tjournal, meduza