Разработчики игры Ancestors: The Humankind Odyssey опубликовали тизер и поделились некоторыми подробностями о проекте

Компания Panache Digital Games, возглавляемая Патрисом Дезиле (автор первой части Assassin’s Creed), уже несколько лет занимается разработкой игры Ancestors: The Humankind Odyssey. За 2 года с момента анонса игры о ней было предоставлено совсем немного сведений. Но теперь у неё наконец появился новый тизер, и авторы поделились небольшой порцией информации.

Игра Ancestors: The Humankind Odyssey относится к жанру приключенческого экшена. Игрокам предлагается вид от третьего лица. Игра расскажет о ранних этапах развития человечества и обещает уникальный поворот событий. Человечество окажется в одном шаге от эволюции или вымирания. События будут развиваться в Африке около 10 млн лет назад.

Первоначально игра Ancestors: The Humankind Odyssey задумывалась как эпизодический проект. Однако со временем проект сильно разросся, и от эпизодической системы пришлось отказаться. Теперь игра предлагает большой мир, работающие вместе системы, элементы выживания и управления ресурсами и др. На текущий момент игра уже вполне играбельна, но разработчики пока не называют примерные сроки её релиза.

Источник: wccftech