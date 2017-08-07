Регулировка скорости воспроизведения появится и в мобильной версии YouTube

Возможность регулировки скорости воспроизведения, пожалуй, можно считать одной из самых полезных функций YouTube. Пользователи ПК уже несколько лет извлекают из этой возможности огромную пользу, просматривая различные видеобзоры в ускоренном режиме воспроизведения. Судя по всему, в ближайшее время смотреть видеоролики YouTube в ускоренном темпе можно будет и на мобильных устройствах.

Соответствующая функциональность была обнаружена 9to5Google в последней версии приложения YouTube на смартфонах Pixel. Она находится в меню, которое скрывается под троеточием. Судя по всему, пока что функция тестируется на ограниченном количестве устройств, но, вероятнее всего, в обозримом будущем появится на большем количестве Android-смартфонов и, возможно, на iPhone.

Возможности регулировки скорости воспроизведения в мобильном YouTube полностью дублируют таковые в настольной версии проигрывателя: пользователи могут замедлять скорость воспроизведения на 0.25x, 0.5x или 0.75x, либо ускорять на 1.25x, 1.5x или 2x.

Источник: 9to5Google