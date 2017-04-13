Реклама Burger King самовольно использовала колонку Google Home для зачитывания статьи о Воппере из «Википедии»

Очередная беда любопытная история приключилась с умной акустической системой Google Home. Вечером 12 апреля всемирно известная сеть ресторанов быстрого питания Burger King выпустила новый рекламный ролик, ориентированный в первую очередь на владельцев колонки Google Home.

В ролике сотрудник Burger King объясняет, что за пятнадцать секунд «невозможно рассказать обо всех свежих ингредиентах в Воппере». Затем работник говорит, что у него есть идея и произносит фразу: «Окей, Гугл, что такое Воппер?». По этой команде голосовой помощник начинает зачитывать первую статью в «Википедии» о бургере. Надо отдать должное тем, кто все это придумал. Вот только Google вся эта затея не понравилась. Уже спустя три часа с момента выхода ролика поисковый гигант отключил активацию помощника по команде «Окей, Гугл, что такое Воппер?». При этом устройство по-прежнему реагировало на фразу из рекламного ролика, если она исходила от реального человека, находящегося в этот момент возле колонки.

Ресурс The Verge высказал предположение, что Google внесла цифровой отпечаток команды из видео в «черный список» речевых оборотов, на которые умная колонка не откликается.

На этом история не заканчивается. «Шутники» не преминули воспользоваться ситуацией и внесли несколько правок в статью о Burger King в «Википедии». Говоря точнее, в материале о Воппере они добавили информацию о том, что он может вызвать рак, а в состав продукта включили змеиные хвосты и крыс. Как сообщается, некоторые владельцы Google Home успели услышать от голосового помощника отредактированную версию страницы. Вскоре после инцидента «Википедия» ограничила возможность редактирования статьи о Воппере, оставив доступ только администраторам сообщества.

Один из сотрудников рекламного агентства «David», которое занимается продвижением Burger King, заявил, что компания увидела в Google Home возможность пробить «четвертую стену».

Google и Burger King пока никак не отреагировали на ситуацию.

Источник: TJ и The Verge