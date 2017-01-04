Ретроспектива стоимости и объема потребления услуг в мобильной сети МТС / Vodafone Украина за последние 10 лет [инфографика]

Оператор мобильной связи Vodafone Украина подготовил праздничную иллюстрированную статистику того, как именно (звонки/SMS/3G) украинцы поздравляли друг друга с новогодними праздниками. Однако данная инфографика куда более интересна, чем кажется на первый взгляд, так как помимо очевидных для текущего года цифр позволяет оценить, как менялась модель потребления основных услуг и их стоимость на протяжении последних 10 лет.

В частности, на «инфоёлке» от Vodafone Украина можно увидеть, как украинцы использовали интернет, сообщения и голосовые услуги за последние 8 лет; как менялась стоимость этих услуг за последние 10 лет; какие фильмы, музыкальные композиции и книги выбирали для создания новогоднего настроения; на какой именно период пришелся пик новогодних поздравлений и наконец, сколько минут, терабайт и сообщений использовали абоненты сети Vodafone, чтобы поздравить друг друга с Новым 2017-м годом.

Источник: Vodafone Украина