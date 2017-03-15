Режиссер «Джона Уика» и «Дэдпула 2» снял боевик «Атомная Блонда» / Atomic Blonde по комиксу «Самый холодный город» с Шарлиз Терон в главной роли [трейлер]

За суетой прошедших выходных вы могли пропустить трейлер весьма интересной картины, которая потенциально способна стать не меньшим хитом, чем пресловутый «Джон Уик». Более того, некоторые кинокритики уже успели окрестить главную героиню фильма с несерьезным названием «Атомная Блонда» / Atomic Blonde не иначе как «Мисс Уик», благо Шарлиз Терон демонстрирует не меньшую экспрессию и изобретательность во время рукопашных и не очень боев.

Кроме Шарлиз Терон, которая недавно отметилась в роли Фуриосы в «Безумном Максе: Дороге ярости» и вскоре появится в свежем «Форсаже 8», в новом фильме можно будет увидеть Джеймса МакЭвоя («Люди Икс: Апокалипсис», «Особо опасен»), Софию Бутеллу («Kingsman: Секретная служба», «Стартрек: Бесконечность») и Джон Гудман («Большой Лебовски», «Кловерфилд, 10», «Конг: Остров черепа»).

Впрочем, самое интересное заключается в имени режиссера картины, которым стал бывший каскадер Дэвид Леитч, приложивший руку к созданию первой части «Джони Уика» и снимающий в данный момент Дэдпула 2.

По сюжету Шарлиз Терон играет роль агента британской разведки MI6 под прикрытием, который отправляется в Берлин, чтобы расследовать убийство другого агента и вернуть список пропавших двойных агентов. Но, скорее всего, в картине будет интереснее наблюдать за процессом решения проблем, чем за собственно сюжетом.

Отметим, что кроме переведенного «в лоб» названия «Атомная Блонда» в сетевых источниках фигурирует и другое имя фильма — «Самый холодный город». Однако на удивление это не «привет» от неграмотного переводчика, а название серии графических новелл The Coldest City авторства Энтони Джонстона, по которой собственно и снят этот фильм.

Увидеть фильм «Атомная Блонда» («Самый холодный город») / Atomic Blonde (который практически наверняка получит рейтинг R), на больших экранах можно будет уже летом, 27 июля 2017 года.

Источник: The Verge