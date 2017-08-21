Ричард Брэнсон и другие члены НКО «Старейшины» поддержали введение безусловного основного дохода

В 21 веке человек имеет право зарабатывать достаточно денег для того, чтобы в полной мере наслаждаться жизнью, а задача современного государства заключается в том, чтобы обеспечить возможность каждому гражданину удовлетворять свои базовые потребности при помощи безусловного основного дохода. По крайней мере, именно такого мнения придерживается Ричард Брэнсон, британский предприниматель, основатель корпорации Virgin Group и один из самых богатых жителей Великобритании с состоянием в $5 млрд.

К такому мнению Брэнсон пришел после того, как посетил очередную встречу НКО «Старейшины» (The Elders) — некоммерческой организации, представляющей собой «объединение влиятельных, известных, полных энтузиазма деятелей, которые намерены использовать свою решительность, мудрость и лидерство в борьбе с трудноразрешимыми проблемами». В ходе встречи крупнейшие предприниматели и общественные деятели мира обсудили плюсы и минусы безусловного основного дохода.

Интересно, что собрание проходило в Финляндии — стране, где с начала года как раз стартовал эксперимент с безусловными выплатами. В нем принимает участие 2000 безработных граждан в возрасте от 25 до 58 лет. По условиям эксперимента, взамен всех положенных льгот в течение двух лет всем участникам ежемесячно выплачивается сумма в размере €560. При этом выплаты сохраняются, даже если в ходе исследования испытуемые устроятся на работу.

«Ключевой момент здесь заключается в том, что людям продолжат платить деньги, даже если они найдут работу. Предполагается, что таким образом БОД не только сократит бедность и безработицу среди населения, но также позволит людям безбоязненно браться даже за низкооплачиваемую работу», — говорит Брэнсон.

Миллиардер замечает, что интерес к БОДу по всему миру неустанно возрастает, и приводит в пример опрос Dalia Research, согласно которому 68% европейцев поддерживают безусловные выплаты.

Предприниматель уверен, что большинство стран уже сегодня могут позволить себе покрывать базовые потребности своих граждан, выплачивая им БОД. Но прежде, признает он, нужно провести больше масштабных пилотных испытаний.

В частности, говорит Брэнсон, в октябре этого года стартует эксперимент в Нидерландах, а в более отдаленном будущем эксперименты с безусловными выплатами проведут в Италии, Канаде и Шотландии.

«По результатам этих исследований мы сможем точно сказать, что БОД действительно идет на пользу людям», — говорит миллиардер.

При этом, по мнению Брэнсона и большинства «старейшин», основное преимущество БОД заключается не в самих деньгах, а в том, что выплаты дают людям чувство уверенности в себе и в завтрашнем дне.

«Есть надежда, что подобные инициативы помогут людям, борющимся за выживание, встать на ноги, заняться предпринимательством и творчеством», — пишет основатель корпорации Virgin Group.

По мнению миллиардера, ныне человеческая цивилизация вплотную подошла к введению БОД.

«Новые технологии, благодаря которым мир продолжает неустанно меняться, не только создают новые возможности и приносят большие деньги, но также таят в себе реальную угрозу сокращения огромного числа рабочих мест. Вот почему в свете предстоящей роботизации эксперименты с БОД крайне важны», — заключает Брэнсон.

А для тех, кто до сих пор не сильно знаком с темой безусловных выплат, миллиардер порекомендовал посмотреть «прекрасное выступление» Ратгера Бригмана на TED Talk:

Источники: блог Virgin Group, hightech.fm