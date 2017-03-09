Ридли Скотт собирается снять еще шесть фильмов по вселенной «Чужих», причем продолжение картины «Чужой: Завет» может выйти уже в 2018 году

Еще два года назад стало известно, что фантастический фильм «Чужой: Завет» (Alien: Covenant) станет не просто продолжением «Прометея», а началом новой трилогии из вселенной Чужих, которая в итоге приведет к событиям самой первой части «Чужого». Однако на этой неделе основатель серии Ридли Скотт в интервью изданию Sydney Morning Herald отметил, что у него в планах еще как минимум шесть фильмов в рамках вселенной, причем следующая за картиной «Чужой: Завет» часть может выйти на экраны уже через год — в 2018 году.

«Если вы на самом деле хотите франшизу, то вы ее получите — я готов расширить ее еще на шесть фильмов. Я не собираюсь закрывать ее снова, ни за что. Более того, вряд ли вы захотите ждать выхода следующей части целых два года, так что я буду готов к очередному фильму уже в следующем году» — отметил Ридли Скотт.

Источники отмечают, что сценарий сиквела уже готов, так что в случае финансового успеха «Alien: Covenant» съемочная группа будет готова приступить к съемкам максимально быстро. Таким образом, вторая часть новой трилогии действительно может выйти на большой экран уже в конце 2018 года.

Напомним, что после съемок самой первой части франшизы «Чужой» (1979), Ридли Скотт отошел от управления вселенной на долгие 33 года, вернувшись только для съемок «Прометея» (2012). В промежутке между этими картинами свет увидели как удачные — «Чужие» (Aliens) Джеймса Кэмерона, так и не самые удачные — Alien 3, Alien: Resurrection, Alien vs. Predator — фильмы.

Источник: Polygon