Ридли Скотт опубликовал трейлер-пролог к фильму «Чужой: Завет» / Alien: Covenant, в котором знакомит зрителей с экипажем звездолета

Мы уже публиковали первый трейлер фильма «Чужой: Завет» / Alien: Covenant, представляющий собой традиционную нарезку из самых интересных отрывков сюжета. Теперь же в сети появился почти пятиминутный пролог «Prologue: Last Supper», который по большей части состоит из сцены общения экипажа в кают-компании перед погружением в криосон.

Таким образом создатели фильма решили поближе познакомить зрителей с командой корабля Covenant, которой предстоит бороться с ксеноморфами и, возможно, андроидом в исполнении Майкла Фассбендера.

Напомним, что кинокартина «Чужой: Завет» станет продолжением «Прометея» и первым фильмом новой трилогии, которая приведет к событиям «Чужого». По сюжету фильма, команда корабля «Завет» спускается на планету, на которой находит андроида Дэвида, выжившего после событий в «Прометее». Режиссером картины выступил Ридли Скотт, который снял не только «Прометей» (2012), но и самую первую часть франшизы «Чужoй» (1979).

На большом экране фильм «Чужой: Завет» / Alien: Covenant можно будет увидеть уже 19 мая 2017 года.

Источник: 20th Century Fox