Роб Галлахер предложил чиновникам играть в видеоигры, чтобы понять современный мир

Хотя Галлахер признает, что существуют и другие формы познания действительности, в том числе книги и сериалы, у видеоигр, по его словам, есть существенное преимущество — они помогают понять не только, как разворачиваются сюжеты и образы поведения героев, но и как компьютеры «воспринимают» и меняют окружающую действительность.

«Видеоигры появились в поствоенную эпоху под влиянием кибернетики и теории систем. В этот период человечество начало рассматривать большинство явлений с точки зрения сетей, алгоритмических схем и систем обратной связи», — пишет Галлахер.

Компьютерные игры лучше передают сущность нового мира еще и благодаря обилию грамотно поданных клише, неудач и компромиссов, на которые приходится идти героям, а также эффекту «зловещей долины», при которой виртуальные объекты отталкивают человека своим мнимым сходством с реальными.

Многие игры описывают антиутопичную реальность, с которой нам уже приходится иметь дело. Так, научно-фантастическая сатирическая игра Redshirt помещает игрока на космическую станцию, на которой все определяют отношения в социальной сети. Аналогично, Cibele, A Normal Lost Phone, Don’t Take it Personally, Babe и It Just Ain’t Your Story отражают возросшее влияние соцсетей в жизни современного человека.

Игра Papers, Please предлагает игрокам стать пограничниками в 1980-х годах, хотя обстановка в ней скорее походит на мир после 11 сентября 2001 года с его массовой миграцией, ограничениями на передвижение и биометрической идентификацией.

Forbidden Siren 2, Bioshock 2: Minerva’s Den, Alien: Isolation и Nier: Automata на первый взгляд кажутся обычными играми, где нужно стрелять и собирать очки, но они также с точностью подмечают важные проблемы идентичности, памяти и машинного интеллекта.

Галлахер замечает, что большинство разработчиков не относились к своим играм серьезно при их создании и не воспринимали их как высказывание на злобу дня. Однако им удалось создать гид по отношениям человека в эпоху цифровых систем. И этот гид, полагает специалист, следует освоить всем политикам.