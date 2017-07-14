Роботы займут место лам в израильской армии

Ламы показали себя ценными боевыми единицами в израильской армии. Военные отмечают, что это очень сильные, спокойные и при этом тихие животные, которые не боятся громких звуков, быстро привыкают к новой обстановке и легко передвигаются по гористой местности, а потому представляют собой идеальный «транспорт» для перевозки оборудования, снаряжения и продовольствия.

Впрочем, несмотря на то, что по описанию ламы практически идеальные «воины», в последнее время армейское начальство пришло к выводу, что они замедляют передвижение подразделений. Животные устают, травмируются и не поспевают за солдатами во время оперативных марш-бросков.

Именно поэтому высшее руководство армии Израиля приняло решение постепенно отказываться от практики использования животной силы. В сентябре пехотные части ЦАХАЛ получат первых роботов — так называемых роботизированных носильщиков пехоты, — «для изучения их возможностей». Прототип такой машины представлен на фото ниже:

Сообщается, что управление роботами осуществляется дистанционно, хотя предполагается и автономный режим работы.

Транспортеры могут перевозить грузы весом до 500 килограммов, развивать скорость до 10 км/ч и работать 8 часов без подзарядки. При этом солдаты получат возможность настраивать скорость машин в соответствии со скоростью и темпом своего пешего марша.

В настоящее время Израиля не планирует вооружать этих роботов, однако не отказывается от этой идеи на более позднем этапе.

Напоследок отметим, что в будущем армия намерена использовать роботов-носильщиков не только для перевозки продуктов питания и боеприпасов, но и для эвакуации раненых солдат из зоны боевых действий.

Источник: Quartz